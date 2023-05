Roma, 11 mag. (LaPresse) – “Oggi è una giornata importante non solo per il mio un nuovo incarico ma ancora di più per il venticinquesimo anniversario della nascita della Polizia postale.”. Lo ha detto il capo della Polizia, Lamberto Giannini, indicato oggi come nuovo Prefetto di Roma, intervendo alle celebrazioni per il 25esimo anniversario della nascita della Polizia Postale a La Lanterna di Roma.

