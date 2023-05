Roma, 11 mag. (LaPresse) – Israele è in “contatto diretto e indiretto” con i paesi arabi per calmare la situazione a Gaza e raggiungere un cessate il fuoco. Così un diplomatico israeliano a The Times of Israel. Il funzionario non ha specificato quali Paesi arabi siano coinvolti nei contatti, né se Arabia Saudita e Qatar siano tra questi. Secondo il diplomatico le parole usate dai Paesi arabi sull’operazione a Gaza sono “taglienti ma non così estreme”, mentre quelle utilizzate da alcuni leader europei “non sono molto equilibrate”.

