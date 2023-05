Milano, 11 mag. (LaPresse) – Iveco Group ha chiuso il primo trimestre del 2023 riportando ricavi consolidati per 3.399 milioni di euro, in crescita dell’11,5% e un utile netto adjusted pari a 63 milioni di euro (21 milioni di euro di aumento rispetto al primo trimestre 2022), che “principalmente esclude l’impatto negativo dopo le imposte di 44 milioni di euro derivante dall’acquisizione concordata della partecipazione totalitaria in Nikola Iveco Europe GmbH”. Lo riferisce il gruppo in una nota. I ricavi netti delle Attività Industriali sono pari a 3.328 milioni di euro, in crescita del 10,6% principalmente per effetto di migliori prezzi e maggiori volumi. L’Ebit adjusted ammonta a 162 milioni di euro (in aumento di 60 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022) con un margine del 4,8% (in crescita di 150 p.b. rispetto al primo trimestre 2022). L’Ebit adjusted delle Attività Industriali pari a 134 milioni di euro (82 milioni di euro nel primo trimestre 2022), con margine del 4,0% (in crescita di 130 p.b. rispetto al primo trimestre 2022): migliori prezzi, maggiori volumi e mix migliore hanno più che compensato i maggiori costi delle materie prime e dell’energia. Gli oneri finanziari ammontano a 74 milioni di euro (34 milioni di euro nel primo trimestre 2022), “in aumento principalmente per effetto di tassi di interesse più alti e dell’impatto dell’iperinflazione in Argentina e in Turchia”. La liquidità disponibile è a 3.980 milioni di euro al 31 marzo 2023, in diminuzione di 384 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022, e include 2.051 milioni di euro di linee di credito disponibili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata