Madrid (Spagna), 11 mag. (LaPresse) – “La vicepresidente seconda e ministra del Lavoro e dell’Economia sociale, Yolanda Díaz, nell’ambito di una risposta parlamentare, ha fatto un confronto tra due contesti lavorativi diametralmente opposti: quello che offre diritti ai lavoratori, affronta la temporalità e fornisce stabilità e quello che taglia i diritti, ritorna alla temporalità e alla conseguente precarietà. Votare per l’estrema destra ha conseguenze che vengono pagate dai lavoratori”. Lo ha detto il ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale a LaPresse, dopo che ieri il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito “inaccettabili” i “giudizi” espressi da Diaz sulle scelte del governo italiano. Sul tema era intervenuta anche la stessa premier Giorgia Meloni che nel corso di un punto stampa ha affermato di non ritenere “proficuo utilizzare le relazioni internazionali per risolvere i problemi interni” del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata