Roma, 10 mag. (LaPresse) – “Quell’incontro fu deciso da Dio e deve essere considerato come il più importante incontro della storia mondiale. Io e il Papa siamo stati due strumenti di Dio”. Così Ali Agca intervistato da LaPresse ricorda la visita di Giovanni Paolo II nel carcere romano di Rebibbia il 27 dicembre 1983. Agca racconta di avere un bellissimo ricordo di quella visita definendola “un atto meraviglioso” perché il “Papa fu l’unico non familiare a venire a trovarmi in 30 giorni di prigionia”.

