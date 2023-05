Roma, 10 mag. (LaPresse) – “Nei giorni precedenti all’attentato al Papa io avevo una intuizione, una sensazione vaga di essere trascinato in una missione storica. Ma non potevo mai immaginare che questo fosse collegato al grande mistero di Fatima”. Così a LaPresse Ali Agca, l’uomo che sparò a Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 in occasione del quaranteduesimo anniversario dell’attentato.

