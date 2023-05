Milano, 10 mag. (LaPresse) – “Possiamo solo esprimere rammarico a questo proposito”. È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a una richiesta di commento sulla morte di Arman Soldin, avvenuta ieri nell’est dell’Ucraina. “Vi suggerisco di non fidarvi delle parole dei rappresentanti ucraini”, ha aggiunto Peskov, come riporta Ria Novosti. Kiev ha affermato che la Russia è coinvolta nel bombardamento in cui è morto il reporter.

