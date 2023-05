Milano, 10 mag. (LaPresse) – Tim ha chiuso il primo trimestre del 2022 con ricavi totali che ammontano a 3,8 miliardi di euro, in aumento del 4,3% su base annua, mentre i ricavi da servizi ammontano a 3,5 miliardi di euro (+2,8% anno su anno), “grazie al miglioramento del trend domestico e al contributo positivo del Brasile”. Lo riferisce il gruppo in seguito all’approvazione dei risultati trimestrali da parte del Cda. “In Italia la strategia di posizionamento premium ‘Value vs. Volume’ è stata ulteriormente rafforzata con incrementi di prezzo selettivi per i clienti esistenti sia fissi sia mobili. Un’ulteriore spinta ad una maggiore razionalità del mercato domestico è attesa dall’approvazione definitiva da parte delle autorità delle tariffe wholesale 2023, che prevedono una riduzione dei prezzi per i servizi di accesso in fibra e un aumento per quelli in rame. In Brasile è stata completata l’integrazione degli asset mobili del Gruppo Oi e la strategia di crescita organica nel fisso”, spiega il gruppo. Risulta in forte miglioramento l’EBITDA di Gruppo che segna una crescita del 3,8% su base annua, attestandosi a 1,5 miliardi di euro, confermando “il trend di miglioramento dei trimestri precedenti (+2,7% anno su anno nel quarto trimestre 2022, -6,5% anno su anno nel terzo trimestre, -8,5% anno su anno nel secondo trimestre e -13,3% anno su anno nel primo trimestre), grazie sia alla progressiva stabilizzazione della Business Unit Domestic (1,0 miliardi di euro, -2,8% anno su anno rispetto a -4,2% anno su anno nel quarto trimestre 2022, -16,2% anno su anno nel terzo trimestre, -16,3% anno su anno nel secondo trimestre e -18,3% anno su anno nel primo trimestre), sia al contributo sempre fortemente positivo di TIM Brasil (0,5 miliardi di euro, +21,8% anno su anno)”.

