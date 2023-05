Londra (Regno Unito), 10 mag. (LaPresse/AP) – L’editore del Daily Mirror ha ammesso di aver raccolto illegalmente informazioni sul principe Harry e si è scusato con lui durante il processo per violazione delle norme telefoniche. L’ammissione è stata fatta nei documenti del tribunale che delineano la difesa del Mirror Group Newspapers (Mgn) in cui si legge che c’erano “alcune prove dell’istruzione di terzi perchè si impegnassero in vari tipi di UIG (raccolta illegale di informazioni) nei confronti di ciascuno dei reclamanti”, tra cui appunto il principe Harry. “La Mgn si scusa senza riserve per tutti questi casi di UIG e assicura ai ricorrenti che tale condotta non si ripeterà mai più”, si legge nei documenti del tribunale. Il gruppo editoriale si difende però dalle accuse di aver intercettato il cellulare di Harry.

