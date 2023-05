Islamabad (Pakistan), 10 mag. (LaPresse/AP) – Un giudice ha stabilito che l’ex primo ministro pakistano Imran Khan potrà essere trattenuto per otto giorni. La sentenza arriva un giorno dopo il suo arresto a Islamabad, che ha scatenato scontri tra i suoi sostenitori e la polizia. I manifestanti hanno preso d’assalto e incendiato un edificio che ospitava Radio Pakistan, mentre il bilancio delle vittime delle violenze è salito a quattro. Khan, che ha perso il potere l’anno scorso ma rimane la figura più popolare dell’opposizione del Paese, è il settimo ex primo ministro ad essere arrestato in Pakistan.

