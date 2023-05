Milano, 10 mag. (LaPresse) – Due palestinesi sono stati uccisi e un terzo ferito in un raid nella notte dell’esercito israeliano nella città di Qabatiya, a sud di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia Wafa. Le vittime sono Ahmed Jamal Tawfiq Assaf Kamil e Rani Walid Ahmed Qatanat. I soldati hanno sparato contro la macchina su cui viaggiavano. Testimoni oculari hanno detto che l’esercito ha preso d’assalto la città, ha fatto irruzione nelle case nel quartiere occidentale per perquisirle.

