Roma, 10 mag. (LaPresse) – “Ci sono uomini saggi in Vaticano che sanno che il caso Orlandi è collegato al mistero di Fatima”. Così a LaPresse Ali Agca, l’uomo che sparò a Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 in occasione del quaranteduesimo anniversario dell’attentato. Agca racconta che quando era detenuto nel carcere di Rebibbia ricevette una lettera anonima: “Ti abbiamo mandato un piccolo regalo, Emanuela, indegno di un ‘Imperatore'”, riferimento questo al “nome di battaglia conosciuto da pochissimi amici dei Lupi Grigi”, il gruppo terroristico di cui lo stesso Agca faceva parte e che secondo alcune ipotesi sarebbe stato responsabile della scomparsa di Emanuela Orlandi. Secondo Agca il rapimento della ragazza sarebbe stato compiuto “per onorarmi e liberarmi davanti al mondo”, riferendosi allo scambio proposto in una telefonata tra Emanuela Orlandi e il turco.

