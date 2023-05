Roma, 10 mag. (LaPresse) – La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a quanto si apprende da fonti del ministero, ha già incontrato e continuerà il confronto con le amministrazione locali per risolvere il problema degli alloggi degli studenti universitari. Il Governo ha già fatto tanto, si sottolinea, stanziando 400 milioni di euro per nuovi posti letto e 500 milioni per le borse di studio. Il Mur, che ha in mano il dossier, ha già assegnato 7.500 posti letto previsti dal Pnrr e sta lavorando per i prossimi 52.500.

