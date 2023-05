Milano, 10 mag. (LaPresse) – La commissaria Ue per l’innovazione Mariya Gabriel è stata designata come premier della Bulgaria. Lo ha annunciato l’ex primo ministro bulgaro Boyko Borissov, affermando che il partito di centrodestra Gerb, di cui entrambi fanno parte, ha scelto lei come prima ministra. Lo riferisce Politico. I partiti anti-corruzione centristi bulgari dovrebbero sostenere la nomina di Gabriel. Il Gerb è uscito vincitore nelle elezioni bulgare del mese scorso, ma ha ottenuto solo il 25% circa dei voti, il che significa che Borissov, il presidente del partito, deve formare una difficile coalizione con i partiti anti-corruzione.

