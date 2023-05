Milano, 9 mag. (LaPresse) – In Egitto nuovo rinvio dell’udienza per Patrick Zaki. “Un rinvio abnorme”, lo definisce Amnesty International. “Questa mattina il giudice del processo contro Patrick neanche si è presentato. Questo la dice lunga sul disprezzo dei diritti umani che ha la magistratura egiziana. Un rinvio abnorme al 18 luglio. Questo significa che Patrick passerà il quarto compleanno non come vorrebbe, che la sua speranza di laurearsi al master di Bologna a metà luglio svanisce”, ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, in un video pubblicato su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata