Milano, 9 mag. (LaPresse) – “Oggi ho ringraziato Ursula per la disponibilità dell’Unione europea a fornire all’Ucraina le munizioni tanto necessarie, un milione di proiettili per l’artiglieria”. Lo ha detto il presidente ucraino Voldymyr Zelensky in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, oggi in visita a Kiev. Lo riporta Ukrinform. Zelensky ha reso noto che durante la conversazione con von der Leyen si è discusso, tra le altre cose, della velocità di approvvigionamento e consegna di queste munizioni, perché, secondo il presidente ucraino, ce n’è già bisogno sul campo di battaglia.

