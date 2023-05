Bruxelles, 9 mag. (LaPresse) – “Se vediamo che le merci stanno andando dall’Unione Europea ai paesi terzi per poi finire in Russia – ha spiegato – potremmo proporre agli Stati membri di sanzionare quelle esportazioni di beni. Questo strumento sarà l’ultima risorsa e sarà usato con cautela a seguito di un’analisi dei rischi molto diligente e dopo l’approvazione da parte Stati membri dell’Ue, ma non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che lavoriamo contro l’elusione delle sanzioni. E il terzo elemento di questo pacchetto è che proponiamo di bandire le entità ombra dalla Russia e dai paesi terzi che finora stanno eludendo intenzionalmente le nostre sanzioni”.

