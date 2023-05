Francoforte (Germania), 9 mag. (LaPresse) – “Ci rammarichiamo che la guerra non sia finita a distanza di un anno. Per questo esortiamo entrambe le parti a concludere questa guerra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Qin Gan, durante la conferenza stampa congiunta con la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a Berlino. Qin ha spiegato che Pechino “manterrà i contatti con tutte le parti coinvolte” nell’ambito dei propri sforzi per un cessate il fuoco. La Cina non “resterà a guardare”, ma non “aggiungerà benzina sul fuoco”, ha detto ancora Qin, aggiungendo che Pechino continuerà a “spingere per i negoziati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata