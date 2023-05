Roma, 9 mag. (LaPresse) – “Quante esistenze distrutte, quante vite sottratte, quanto sangue e quanto dolore sparso in nome di ideologie disumane e respinte dalla storia! Queste vittime parlano a tutti noi, parlano ai nostri giovani, sollecitandoli a fare delle istituzioni il luogo autentico del confronto politico, a non lasciarsi accecare dall’odio né tentare dalla violenza per imporre le proprie convinzioni. L’odio e la violenza costituiscono il percorso dei regimi autoritari. Rappresentano il fallimento dell’umanità, chiamata alla libertà e al rispetto reciproco”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, al Quirinale, dopo aver ricordato alcuni dei caduti.

