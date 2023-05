Roma, 9 mag. (LaPresse) – “Sì al confronto ma se è un confronto vero, non predeterminato. Noi abbiamo chiarito la nostra contrarietà all’elezione diretta del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al termine dell’incontro sulle riforme alla Camera con la delegazione del governo, guidata dalla premier Giorgia Meloni. “Se l’obiettivo è rafforzare la stabilità e la rappresentanza non ci sottraiamo al confronto. Sicuramente – ha aggiunto – lo guarderemo con attenzione, ciò che invece non vogliamo e l’indebolimento dei pesi e contrappesi previsti dalla Costituzione. E non che si tocchi o si indebolisca la presidenza della Repubblica, nel suo ruolo di garante della Costituzione, super partes”.

