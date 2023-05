Roma, 9 mag. (LaPresse) – “Io credo che proprio perché allo stato abbiamo questa possibilità, dati la solidità e i numeri della nostra maggioranza, sarebbe da parte nostra miope limitarci a gestire la quotidianità. Non porci il problema di come possiamo utilizzare questa forza che altri non hanno avuto per lasciare un segno che possa migliorare il futuro di questa nazione”. Così, secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni, nel corso del confronto con la segretaria del Pd, Elly Schlein, sulle riforme. “Io immagino una riforma per la quale domani potrei essere paradossalmente ringraziata da qualcuno”, ha detto Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata