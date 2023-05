Milano, 9 mag. (LaPresse) – “Ho firmato la lettera di dimissioni” da senatore “come avrei detto che avrei fatto, più o meno un’ora fa”. Lo ha reso noto l’economista Carlo Cottarelli, eletto al Senato con il Pd alle ultime politiche, ospite di Metropolis, il podcast del gruppo Gedi, spiegando di aver indicato come motivazione l’offerta ricevuta dall’Università Cattolica di dirigere un programma di educazione in scienze economiche e sociali rivolto agli studenti delle superiori. “Un programma importante in cui credo molto, incompatibile con il lavoro del Senato. Che ci fosse una situazione non ideale per me al Senato è un dato di fatto, ma se non avessi avuto questa offerta sarei rimasto”, ha aggiunto Cottarelli.

