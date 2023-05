Islamabad (Pakistan), 9 mag. (LaPresse/AP) – Dirigenti del partito dell’ex primo ministro pakistano Imran Khan hanno riferito che Khan è stato arrestato mentre si presentava in tribunale a Islamabad per affrontare le accuse in molteplici casi di corruzione. Fawad Chaudhry, un alto dirigente del partito pakistano Tehreek-e-Insaf, ha spiegato che Khan, 72 anni, è stato arrestato all’interno del tribunale da agenti del National accountability bureau, l’anticorruzione del Paese asiatico. Khan è stato estromesso dal governo con un voto di sfiducia nell’aprile dello scorso anno. Ha affermato che la sua cacciata fosse illegale e frutto di una cospirazione occidentale. Nell’ultimo periodo Khan ha portato avanti una campagna contro il suo successore, Shahbaz Sharif, chiedendo elezioni anticipate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata