Palermo, 9 mag. (LaPresse) – “Li avevo, me li avete tolti tutti, se qualcosa ho non lo dico, sarebbe da stupidi” e poi ancora “Certo che ne ho, sennò come potevo vivere fino ad ora”. Matteo Messina Denaro risponde così alle domande dei giudici sul suo patrimonio nell’interrogatorio di garanzia che si è tenuto il 16 febbraio in videoconferenza dal carcere dell’Aquila con il gip di Palermo Alfredo Montalto e i pubblici ministeri Giovanni Antoci e Gianluca De Leo.

