Milano, 9 mag. (LaPresse) – Il gabinetto di sicurezza di Israele sta tenendo una riunione sull’operazione militare nella Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel. Sul tavolo gli attesi attacchi missilistici da parte dei palestinesi in risposta al raid di Israele. Il leader del partito Shas Aryeh Deri e il deputato Yuli Edelstein, a capo della commissione per gli affari esteri e la difesa della Knesset, partecipano alla riunione in qualità di osservatori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata