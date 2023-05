Milano, 9 mag. (LaPresse) – Nuove esplosioni sono state udite dai residenti vicino a Deir al Balah e al-Qarara, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce The Times of Israel. Media locali ipotizzano si tratti di un attacco delle forze israeliane, ma non ci sono ancora commenti dalle due parti in merito.

