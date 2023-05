Roma, 9 mag. (LaPresse) – Nel giorno in cui i primi razzi sono stati lanciati da Gaza contro Israele “ho ordinato, insieme al ministro della Difesa, di preparare un’operazione per sconfiggere i leader terroristi che di fatto amputa i vertici dell’organizzazione nella Striscia di Gaza”. Lo ha scritto su Twitter il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, a proposito dell’operazione ‘Scudo e freccia’ lanciata a Gaza. In uno sforzo congiunto, le forze di difesa israeliane e lo Shin Bet hanno eliminato tre membri anziani della jihad islamica a Gaza. Molti di questi assassini sono responsabili del lancio di razzi da Gaza nei nostri territori” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata