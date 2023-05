Striscia di Gaza, 9 mag. (LaPresse/AP) – Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha avvertito che Israele “pagherà il prezzo” per le uccisioni. “Assassinare i leader con un’operazione insidiosa non porterà sicurezza all’occupante, ma piuttosto più resistenza”, ha detto Haniyeh in una dichiarazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata