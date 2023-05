Roma, 9 mag. (LaPresse) – Alle 20 ora locale (le 21 in Italia) il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, terrà un discorso televisivo sulla situazione nella Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel, aggiungendo che insieme a Netanyahu parleranno anche alti funzionari della sicurezza di Israele. L’intervento televisivo di Netanyahu seguirà la riunione, in corso, del gabinetto di sicurezza convocato per decidere sull’operazione militare nella Striscia a seguito dei recenti attacchi missilistici da parte dei gruppi palestinesi che operano a Gaza.

