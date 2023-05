Roma, 9 mag. (LaPresse) – In applicazione della normativa antimafia, nei primi quattro mesi del 2023, sono stati svolti accertamenti patrimoniali su 4.622 soggetti, con l’applicazione di sequestri e confische per 357 milioni nonché dell’amministrazione giudiziaria di aziende infiltrate per 900 milioni. E’ quanto si legge nel bilancio quadrimestrale della guardia di finanza.

