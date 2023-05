Milano, 9 mag. (LaPresse) – Iveco Group e Nikola Corporation annunciano con soddisfazione l’avvio di una nuova fase della partnership, che, iniziata nel 2019, ha finora raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, facendo leva sulle rispettive competenze per offrire veicoli commerciali pesanti a zero emissioni (di categoria Class 8 per gli Stati Uniti) in Nord America ed Europa. Lo comunica il gruppo in una nota.

