Milano, 9 mag. (LaPresse) – Dall’inzio dell’anno l’Iran ha eseguito 209 condanne a morte. Lo ha affermato Ravina Shamdasani, portavoce dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, durante una conferenza stampa a Ginevra. Lo riferisce Iran International. “Questo è un record abominevole, in particolare se si considera il crescente consenso per l’abolizione universale della pena di morte”, ha commentato Volker Turk, alto Commissario dell’Onu per i diritti umani, “in media, oltre 10 persone vengono messe a morte ogni settimana in Iran, uno dei massimi esecutori di pene di morta al mondo”.

