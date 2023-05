Milano, 9 mag. (LaPresse) – La Turchia, la Russia, l’Ucraina e l’Onu discuteranno dell’accordo sull’esportazione di grano ucraino in sicurezza attraverso il Mar Nero in nuovi colloqui che si terranno il 10 e 11 maggio a Istanbul, in Turchia. Lo annuncia il ministro della Difesa turco, come riferisce l’agenzia turca Anadolu. L’accordo ora in vigore scadrà il 18 maggio e Mosca ha posto nuove condizioni per la sua proroga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata