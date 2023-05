Roma, 9 mag. (LaPresse) – “La nomina del comandante generale” della Guardia di Finanza che succederà a Giuseppe Zafarana “sarà un processo complesso e condiviso che si concluderà con una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, alla cerimonia di commiato del generale Zafarana. “Si tratta di una scelta delicata, non semplice, che va ponderata per ricadere sul candidato più idoneo. Siamo tutti consapevoli – ha sottolineato il ministro – che potremo scegliere tra una platea di generali di primo piano. E sappiamo che il suo successore accoglierà l’eredità al meglio per guidare la Guardia di Finanza, potendo contare sulla leale e incondizionata collaborazione delle donne e degli uomini delle fiamme gialle”.

