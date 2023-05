Pechino (Cina), 9 mag. (LaPresse/AP) – La Cina ha annunciato l’espulsione di un diplomatico canadese come rappresaglia per l’ordine di Ottawa a un funzionario consolare cinese di andarsene per presunte minacce fatte contro un parlamentare canadese e la sua famiglia.

