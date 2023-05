Roma, 8 mag. (LaPresse) – “Ci confronteremo sui temi e porteremo una posizione ma la convocazione non sia un modo per distrarre l’attenzione sui temi che interessano le persone e le necessità del Paese: lavoro, sanità, Pnrr”. Sono queste le riflessioni che emergono dai primi interventi nel corso della riunione della segreteria del Pd convocata da Elly Schlein in vista dell’incontro di domani con Giorgia Meloni sulle riforme.

