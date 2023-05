Milano, 8 mag. (LaPresse) – La Corte di Assise di Milano ha rigettato la richiesta di una perizia psichiatrica su Alessia Pifferi rispetto alla capacità di affrontare un processo. “Dall’unico atto medico prodotto dalla difesa non emerge alcun elemento che possa far dubitare della piena capacità” della donna, ha deciso il giudice Ilio Mannucci Pacini respingendo la richiesta presentata dall’avvocata Ilaria Pontenani, legale della 37enne, madre della piccola Diana morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata abbandonata per una settimana dentro la casa di Ponte Lambro, vicino Linate, la scorsa estate. Nella seconda udienza del processo in corso a Milano si stanno costituendo le parti civili e si discute sulle prove da ammettere a dibattimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata