Milano, 7 mag. (LaPresse) – “Un atto di violenza insensato”. Così il presidente Usa, Joe Biden, ha definito la sparatoria avvenuta in un centro commerciale di Allen, in Texas, dove un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 8 persone prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia. “In segno di rispetto per le vittime degli insensati atti di violenza perpetrati il 6 maggio 2023 ad Allen, Texas, in virtù dell’autorità conferitami come Presidente degli Stati Uniti dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, ordino che la bandiera degli Stati Uniti sia esposta a mezz’asta alla Casa Bianca e in tutti gli edifici e terreni pubblici, in tutte le postazioni militari e navali e su tutte le navi del Governo federale nel Distretto di Columbia e in tutti gli Stati Uniti e i loro territori e possedimenti fino al tramonto dell’11 maggio 2023”, ha annunciato Biden. “Dispongo inoltre che la bandiera sia esposta a mezz’asta per lo stesso periodo di tempo in tutte le ambasciate, legazioni, uffici consolari e altre strutture degli Stati Uniti all’estero, comprese tutte le strutture militari e le navi e stazioni navali”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata