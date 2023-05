Milano, 7 mag. (LaPresse) – Il leader dei Wagner Yevgeny Prigozhin ha dichiarato conclusa l’operazione che il gruppo paramilitare aveva in corso ad Artemovsk, ‘Tritacarne Bakhmut’, ricordando – in una dichiarazione riportata dall’agenzia Ria Novosti – che l’obiettivo non era quello di conquistare la città, ma distruggere l’unità delle forze armate ucraine. Prigozhin ha precisato che il 95% del territorio di Artemovsk è ora sotto il controllo delle forze russe, e il restante 5%, secondo lui, “non ha alcun ruolo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata