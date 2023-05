Roma, 7 mag. (LaPresse) – “In questo mese di maggio preghiamo il rosario chiedendo alla Vergine Santa il dono della pace. In particolare per la martoriata Ucraina. Possano i responsabili delle nazioni ascoltare il desiderio della gente che soffre e vuole la pace”. Lo ha detto Papa Francesco al termine della preghiera del Regina Coeli affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico. Il Santo Padre ha ricordato che domani, 8 maggio, nel Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei sarà elevata la tradizionale supplica della Madonna del Rosario invitando i fedeli a pregare per la pace.

