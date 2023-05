Roma, 7 mag. (LaPresse) – “Io ritengo si debba rafforzare la stabilità del Paese. Basta con governi non eletti. La ricetta migliore bisogna trovarla insieme, maggioranza e opposizione. Da qui la decisione della premier, assecondata da me e dal vicepremier Salvini”. Lo ha detto il vicepremier e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a Mezz’ora in più, su Rai3, in vista del confronto di martedì con le opposizioni sulle riforme istituzionali, e sottolineando che “al termine degli incontri potremo presentare una proposta. Per l’Italia forse il premierato potrebbe essere più gradita dalla maggioranza delle forze in Parlamento. Però vediamo”.

