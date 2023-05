Roma, 7 mag. (LaPresse) – “Ho sentito le parole di Descalzi, ho sentito dire che sono Paesi che sei dai ricevi, voglio chiedere se tra le cose da dare per ricevere è considerata anche l’impunità dei torturatori e degli assassini di Giulio Regeni, un ricercatore italiano, europeo, per il quale ancora dopo anni portiamo il braccialetto al polso per chiedere verità a giustizia. O la liberazione di Patrick Zaki”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a margine di un incontro elettorale a Treviso.

