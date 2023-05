Milano, 7 mag. (LaPresse) – Una donna di 31 anni è stata violentata questa notte nel bagno di una discoteca a Milano in zona via Padova. Secondo quanto è riuscita a ricostruire la giovane al 118, che l’ha soccorsa e portata alla clinica Mangiagalli, tutto è avvenuto mentre si trovava nel locale in compagnia di amici: durante la serata è andata in bagno da sola e lì è stata aggredita da un uomo che l’ha stuprata. Sul caso indagano i carabinieri.

