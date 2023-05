Roma, 7 mag. (LaPresse) – “Chiedo al governo se questa sia la strada che intende intraprendere come strategia energetica per il futuro dell’Italia. Penso che passare dalla dipendenza dalle fonti fossili di Putin e della Russia alla dipendenza da fonti fossili di altri regimi non sia la soluzione per questo Pese, che ha un grandissimo potenziale non sfruttato sull’energia pulita, rinnovabile, democratica. Chiedo cosa aspettano a mettere in campo un piano di infrastrutturazione delle energie rinnovabili in questo Paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a margine di un incontro elettorale a Treviso, rispondendo a una domanda sull’Egitto.

