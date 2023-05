Roma, 7 mag. (LaPresse) – “Mercoledì prossimo ci sarà un interrogatorio del collegio per i reati ministeriali a Brescia. Mi presenterò dicendo tutto quello che so, penso di aver gestito un momento di difficoltà affrontato da nessuno prima”. Lo ha detto il presidente del M5s. Giuseppe Conte, a Mezz’ora in più su Rai3.

