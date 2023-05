Torino, 7 mag. (LaPresse) – Si spartiscono la posta in palio Monza e Torino (1-1) nella gara valida per la 34/a giornata di Serie A. Sanabria sblocca il risultato in avvio ripresa con un diagonale vincente, Caprari pareggia i conti nel finale, al 41′, con un tiro a giro su sponda di Petagna. Entrambe le squadre salgono così a quota 46 punti agganciando momentaneamente la Fiorentina all’ottavo posto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata