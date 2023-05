Torino, 6 mag. (LaPresse) – Il movimento partigiano di ucraini e tatari di Crimea Atesh ha rivendicato l’attentato contro lo scrittore nazionalista russo Zakhar Prilepin. “La sorpresa ha funzionato. Zakhar è in ospedale”, scrive Atesh sul proprio canale Telegram. “Il movimento Atesh è alla ricerca di Prilepin dall’inizio dell’anno”, si legge nel messaggio, “c’era la sensazione che prima o poi sarebbe saltato in aria”, “le nostre previsioni si avverano sempre, perché non solo parliamo, ma agiamo anche”.

