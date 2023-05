Milano, 6 mag. (LaPresse) – “Io sono sempre ottimista. Già a gennaio ho fatto un primo giro di consultazioni e di ascolto con tutte le opposizioni. Quindi io sono fiduciosa, perché la Costituzione si dovrebbe fare tutti insieme”. Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispondendo alla domanda se è fiduciosa in un accordo in Parlamento. “Questo è il mio auspicio, vedremo se si arriverà con il secondo giro di approfondimento. Il perimetro è da un lato la stabilità e dall’altro l’elezione l’elezione diretta, sia essa del presidente della Repubblica sia essa del presidente del Consiglio. Vedremo se riusciremo a trovare un punto di incontro, io ci spero”, ha aggiunto Casellati, intervistata dal direttore di Libero Giovanni Sallusti alla Convention di Forza Italia a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata