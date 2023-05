Madrid (Spagna), 6 mag. (LaPresse) – Il principe Harry è arrivato all’abbazia di Westminster per assistere alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. Il duca di Sussex, che di recente ha pubblicato la sua autobiografia ‘Spare’ in cui ha rivelato dettagli della sua vita privata, non avrà alla cerimonia nessun ruolo formale. Harry, senza divisa, è entrato nell’abbazia vicino all’italiano Edoardo Mapelli Mozzi, membro della Royal Family in quanto marito della pricipessa Beatrice.

