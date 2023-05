Milano, 6 mag. (LaPresse) – “Volevo ringraziarvi uno a uno, è un segnale molto forte, è una piazza stupenda. Da qui la prima cosa che possiamo dire è che a noi la propaganda non ci serve, questa piazza non crede alla propaganda. È il momento di dare delle risposte precise ai bisogni degli italiani, ci stiamo stancati sia della propaganda e sia chi pensa di trasformare Palazzo Chigi in Beautiful”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini dal palco della manifestazione dei sindacati a Bologna.

